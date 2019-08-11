شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الرياض: أكثر من 30 ألف أضحية في أول أيام العيد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله القرني (الرياض) وسط انسابية ومرونة في تنظيم أعمال اليوم الأول من البرنامج الموسمي للأضاحي للعام 1440هـ لعيد الأضحى المبارك، الذي تشرف عليه وتنفذه أمانة منطقة الرياض، سجلت مسالخ العاصمة النظامية والمتنقلة والمطابخ المصرح لها، ذبح نحو 30 ألف أُضحية. وسط انسابية ومرونة في تنظيم أعمال اليوم الأول من البرنامج الموسمي للأضاحي للعام 1440هـ لعيد الأضحى المبارك، الذي تشرف عليه وتنفذه أمانة منطقة الرياض، سجلت مسالخ العاصمة النظامية والمتنقلة والمطابخ المصرح لها، ذبح نحو 30 ألف أُضحية. وثمَّن المشرف العام على البرنامج الدكتور فلاح بن عبدالله الدوسري، دور الأجهزة الأمنية والتنظيمية المشاركة في برنامج الأضاحى من إدارات الأمانة والأجهزة الأمنية والمرورية، منوها بتعاون المواطن والمقيم في إنجاح البرنامج الذي أُعد لخدمتهم وتوفير أقصى درجات الراحة والتيسير فيما يخص إيجاد مواقع بيع مؤقته للأضاحي موزعة جغرافيا على أنحاء المدينة، وكذلك مسالخ متنقلة بالقرب من أسواق البيع، إضافة إلى السماح لأكثر من 300 مطبخ بالذبح خلال أيام العيد المبارك.



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