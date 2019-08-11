شكرا لقرائتكم خبر عن ميسان: تساقط للصخور على طريق «القريع ـ بني مالك» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) شهدت محافظة ميسان طريق (القريع ـ بني مالك) اليوم (الأحد)، تساقط بعض الصخور بسبب هطول الأمطار. شهدت محافظة ميسان طريق (القريع ـ بني مالك) اليوم (الأحد)، تساقط بعض الصخور بسبب هطول الأمطار. وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية «911»، أنه جرى مباشرة الموقع من قِبل الجهات المختصة للعمل على إعادة الطريق لوضعه الطبيعي.



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