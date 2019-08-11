السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أبدى المدير الفني الجديد لنادي فولفسبورج الألماني لكرة القدم تفاؤلا حذرا فيما يتعلق بأول مباراة للفريق في كأس ألمانيا أمام نادي هاليشر إف سي (من الدرجة الثالثة) اليوم. وقال جلاسنر «لدينا صورة جيدة تماما عن الفريق الذي سيواجهنا غدا، والأمر في النهاية يعتمد علينا، وقد استعددنا بشكل ممتاز». وعزا جلاسنر تفاؤله بالدرجة الأولى إلى استعداد الفريق والذي توجه الفوز في مباراة تجريبية بثمانية أهداف مقابل هدف أمام نادي نيس الفرنسي. وأضاف جلاسنر الذي تولى قيادة فولفسبورج خلفا لبرونو لاباديا «عندما أرى مدى الشغف الذي كان عليه اللاعبون أثناء التدريب، يجعل ذلك مزاجي إيجابيا للغاية». وتابع جلاسنر «لدي ثقة كبيرة للغاية في لاعبينا وفي أننا سنؤدي مباراة جيدة جدا اليوم».



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كانت هذه تفاصيل خبر مدرب فولفسبورج: استعدادنا ممتاز لمواجهة الكأس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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