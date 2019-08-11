هزيمة مفاجئة لسانتوس في صدارة الدوري البرازيلي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أهدر فريق سانتوس ثلاث نقاط غالية في صدارة الدوري البرازيلي لكرة القدم بسقوطه على ملعب مضيفه ساو باولو بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمس في المرحلة الـ14.

وسجل الكسندر باتو الهدفين الأول والثالث لساو باولو وتكفل رينالدو دا سيلفا بالهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقائق 49 و57 و.72، وأحرز إدواردو ساشا الهدف الأول لسانتوس ثم دون رانييل دي فاسكونسيلوس لاعب ساو باولو الهدف الثاني للفريق الضيف بطريق الخطأ في مرمى فريقه.

وتوقف رصيد سانتوس عند 32 نقطة في الصدارة بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه بالميراس الذي يلتقي في وقت لاحق اليوم مع باهيا.