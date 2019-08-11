فيناتي يحرز لقب سبيلبرج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فاز الإيطالي رومانو فيناتي بلقب سباق سبيلبرج النمساوي ضمن بطولة «موتو 2» للدراجات النارية. وجاء فوز فيناتي بعد أقل من عام على إيقافه عقب ضغطه على مكابح دراجة أحد المنافسين له. وتفوق فيناتي بفارق ثانية واحدة على زميله ومواطنه توني اربولينو، فيما جاء البريطاني جون ماكفي في المركز الثالث.



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