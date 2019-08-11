محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة نادي الاتفاق، برئاسة خالد الدبل، تعاقدها مع نعيم سليتي، لاعب خط وسط منتخب تونس؛ وذلك لتمثيل الفريق الأول بالنادي لمدة 3 مواسم، مع خيار التجديد لموسم رابع. وسيفتتح الاتفاق مشواره في الدوري السعودي للمحترفين بمواجهة فريق الوحدة في الجولة الأولى. 11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440 10:01 PM Advertisements الاتفاق يتعاقد مع "سليتي" لاعب منتخب تونس الاتفاق يتعاقد مع "سليتي" لاعب منتخب تونس أعلنت إدارة نادي الاتفاق، برئاسة خالد الدبل، تعاقدها مع نعيم سليتي، لاعب خط وسط منتخب تونس؛ وذلك لتمثيل الفريق الأول بالنادي لمدة 3 مواسم، مع خيار التجديد لموسم رابع. وسيفتتح الاتفاق مشواره في الدوري السعودي للمحترفين بمواجهة فريق الوحدة في الجولة الأولى. الكلمات المفتاحية ، الاتفاق يتعاقد مع "سليتي" لاعب منتخب تونس ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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