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بمشاعر الفرح أظهر مقطع فيديو لحظات فرح التقاء طفلة تائهة عن والدها الحاج بالمشاعر المقدسة، بعد أن أسهم مركز رعاية الأطفال التائهين بمنى في إعادتها لأحضان والديها.
واستطاع مركز رعاية الأطفال التائهين بمشعر منى في إعادة 10 أطفال مفقودين من مختلف الجنسيات والأعمار لذويهم الحجاج؛ كان أصغرهم طفلة من غانا عمرها 4 أربع سنوات تم إعادتها لذويها بعد 24 ساعة من احتضانها في المركز.
ويقوم مركز رعاية الأطفال التائهين بمشعر منى باستقبال الأطفال التائهين بروح الأمومة، والتخفيف من فزعهم، والرفع بأسمائهم وأوصافهم وجنسياتهم تقديم الوجبات الغذائية والألعاب لهم واحتضانهم والاعتناء بهم، حيث تم توفير مكان مهيأ بكامل التجهيزات من استقبالهم حتى يتم الاستهداء لأهليهم.
11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440 10:02 PM
مركز "تائهين منى" يعيد 10 أطفال من مختلف الجنسيات والأعمار لذويهم
بمشاعر الفرح أظهر مقطع فيديو لحظات فرح التقاء طفلة تائهة عن والدها الحاج بالمشاعر المقدسة، بعد أن أسهم مركز رعاية الأطفال التائهين بمنى في إعادتها لأحضان والديها.
واستطاع مركز رعاية الأطفال التائهين بمشعر منى في إعادة 10 أطفال مفقودين من مختلف الجنسيات والأعمار لذويهم الحجاج؛ كان أصغرهم طفلة من غانا عمرها 4 أربع سنوات تم إعادتها لذويها بعد 24 ساعة من احتضانها في المركز.
ويقوم مركز رعاية الأطفال التائهين بمشعر منى باستقبال الأطفال التائهين بروح الأمومة، والتخفيف من فزعهم، والرفع بأسمائهم وأوصافهم وجنسياتهم تقديم الوجبات الغذائية والألعاب لهم واحتضانهم والاعتناء بهم، حيث تم توفير مكان مهيأ بكامل التجهيزات من استقبالهم حتى يتم الاستهداء لأهليهم.
، بالفيديو .. شاهد لحظات فرح التقاء طفلة تائهة عن والدها بالحج ،
المصدر : الخليج 365
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