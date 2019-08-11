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نجحت الفِرق الرقابية ببلدية الهدا الفرعية التابعة لأمانة محافظة الطائف في إحباط نقل أكثر من ٢٦ رأسًا من المواشي الفاسدة، وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كانت قادمة إلى الطائف.
تلك المواشي الفاسدة تم نقلها في سيارات غير مخصصة لذلك، وفي بيئة غير صحية، وكانت في طريقها للبيع، ويهدف مَن يقوم بترويجها للكسب المالي دون مراعاة لصحة المستهلك.
وكان أمين محافظة الطائف، المهندس محمد بن هميل آل هميل، قد شدد على المراقبين كافة التابعين للأمانة بمتابعة وفرض الرقابة على المركبات القادمة، وخصوصًا من مكة المكرمة، التي قد تنقل لحومًا فاسدة، وكذلك الحال بالنسبة للمطاعم، في ظل التنسيق القائم بين الأمانة والجهات الأمنية التي تتابع من خلال نقاط التفتيش مثل هذه الحالات.
11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440 10:02 PM
نُقلت بسيارات غير مجهَّزة وفي بيئة غير صحية.. وكانت في طريقها للبيعالفِرق الرقابية بالأمانة تحبط نقل 26 رأسًا من المواشي الفاسدة بالطائف
نجحت الفِرق الرقابية ببلدية الهدا الفرعية التابعة لأمانة محافظة الطائف في إحباط نقل أكثر من ٢٦ رأسًا من المواشي الفاسدة، وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كانت قادمة إلى الطائف.
تلك المواشي الفاسدة تم نقلها في سيارات غير مخصصة لذلك، وفي بيئة غير صحية، وكانت في طريقها للبيع، ويهدف مَن يقوم بترويجها للكسب المالي دون مراعاة لصحة المستهلك.
وكان أمين محافظة الطائف، المهندس محمد بن هميل آل هميل، قد شدد على المراقبين كافة التابعين للأمانة بمتابعة وفرض الرقابة على المركبات القادمة، وخصوصًا من مكة المكرمة، التي قد تنقل لحومًا فاسدة، وكذلك الحال بالنسبة للمطاعم، في ظل التنسيق القائم بين الأمانة والجهات الأمنية التي تتابع من خلال نقاط التفتيش مثل هذه الحالات.
، الفِرق الرقابية بالأمانة تحبط نقل 26 رأسًا من المواشي الفاسدة بالطائف ،
المصدر : الخليج 365
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