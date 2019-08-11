- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
نجحت الصحة وخلال يوم عرفة بإجراء أربع عمليات قلب مفتوح للحجاج الذين يحتاجون إلى تدخل طبي غير قابل للتأجيل بالإضافة إلى (29) عملية قسطرة قلبية، وذلك ضمن جهود الوزارة التي تقدمها مع الخدمات الوقائية والإسعافية والصحية لحجاج بيت الله الحرام، وذلك في مدينة الملك عبدالله الطبية.
وتجري الوزارة وبشكل يومي عمليات قلب تخصصية في مركز صحة القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية التي تعد من أبرز المرافق الصحية في منطقة مكة المكرمة، والتي تؤدي دورًا حيويًا في توفير الرعاية المتخصصة.
يُذكر هنا أنه ومنذ بداية شهر ذي القعدة لهذا العام وحتى التاسع من ذي الحجة الجاري أجرت "الصحة" في مدينة الملك عبدالله الطبية وحدها 536 عملية قسطرة قلبية و 28 عملية قلب، حيث يعد مركز القلب في مدينة الملك عبدالله الطبية من أبرز المراكز ويقدم خدمة صحية متكاملة في مجال أمراض وجراحة القلب وفقًا للمعايير العالمية يقوم عليها فريق متخصص من الاستشاريين والجراحين وبمساندة طاقم تمريضي مدرب ومتخصص في مجال تمريض القلب.
11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440 10:01 PM
ضمن جهود الوزارة التي تقدمها لضيوف الرحمن مع الخدمات الوقائية والصحية
نجحت الصحة وخلال يوم عرفة بإجراء أربع عمليات قلب مفتوح للحجاج الذين يحتاجون إلى تدخل طبي غير قابل للتأجيل بالإضافة إلى (29) عملية قسطرة قلبية، وذلك ضمن جهود الوزارة التي تقدمها مع الخدمات الوقائية والإسعافية والصحية لحجاج بيت الله الحرام، وذلك في مدينة الملك عبدالله الطبية.
وتجري الوزارة وبشكل يومي عمليات قلب تخصصية في مركز صحة القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية التي تعد من أبرز المرافق الصحية في منطقة مكة المكرمة، والتي تؤدي دورًا حيويًا في توفير الرعاية المتخصصة.
يُذكر هنا أنه ومنذ بداية شهر ذي القعدة لهذا العام وحتى التاسع من ذي الحجة الجاري أجرت "الصحة" في مدينة الملك عبدالله الطبية وحدها 536 عملية قسطرة قلبية و 28 عملية قلب، حيث يعد مركز القلب في مدينة الملك عبدالله الطبية من أبرز المراكز ويقدم خدمة صحية متكاملة في مجال أمراض وجراحة القلب وفقًا للمعايير العالمية يقوم عليها فريق متخصص من الاستشاريين والجراحين وبمساندة طاقم تمريضي مدرب ومتخصص في مجال تمريض القلب.
، نجاح 4 عمليات قلب مفتوح أُجريت للحجاج يوم عرفة في مدينة الملك عبدالله الطبية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر نجاح 4 عمليات قلب مفتوح أُجريت للحجاج يوم عرفة في مدينة الملك عبدالله الطبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.