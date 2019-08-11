، الدفاع المدني: جاهزون لخدمة ضيوف الرحمن طيلة أيام التشريق ،

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كثفت المديرية العامة للدفاع المدني من وجودها في مشعر منى عبر العديد من المراكز التي ستواصل عملها طيلة أيام التشريق، لتغطي جميع أرجاء منى بخدمات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف، وفرق التدخل السريع التي تتولى أعمال الإشراف الوقائي، ورجال الحماية المدنية التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ أعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ.
وأكد قائد قوات الدفاع المدني بمشعر منى العميد مبارك الخريف، أن ركن السلامة والإشراف الوقائي بمشعر منى، يعمل على متابعة اشتراطات السلامة في مخيمات الحجاج، والمقرات الخاصة بالجهات الحكومية والأنشطة التجارية الموسمية، وكل المواقع التي يرتادها الحجاج خلال وجودهم بالمشعر، وتطبيق حظر استخدام الغاز المسال لأغراض الطهي وتجهيز مخيمات الحجاج من قِبل مؤسسات الحج والطوافة، وقبل وأثناء وجود الحجيج في المشعر لرصد وإزالة أي مسببات للخطورة.
وأشار العميد الخريف إلى أن فرق التدخل السريع تعمل على تنفيذ أعمال الإشراف الوقائي في جميع مخيمات الحجيج بمنى، ومتابعة سلامة تجهيزها وتوفر وسائل الإطفاء فيها، إضافة إلى الكشف على التمديدات الكهربائية ومخارج الطوارئ، وتجهيز فرق التدخل السريع بوسائل الإطفاء، مؤكدًا الاستفادة من قدرتها على التحرك في الأماكن المزدحمة والضيقة كفرق للتدخل الأولي لمباشرة البلاغات عن الحوادث في اللحظات الأولى من وقوعها، ومتابعة مآخذ المياه واستخدامها في حالات الطوارئ.
ولفت العميد الخريف النظر إلى أن فرق ووحدات الحماية المدنية بمشعر منى جاهزة لأداء مهامها في ضوء ما تم رصده من مخاطر افتراضية خلال وجود الحجيج بمنى، بدءًا من يوم التروية وحتى مغادرة الحجيج للمشعر ثالث أيام التشريق، وما بعدها لتنسيق جهود جميع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ أعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ.
الدفاع المدني: جاهزون لخدمة ضيوف الرحمن طيلة أيام التشريقوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-08-11
كثفت المديرية العامة للدفاع المدني من وجودها في مشعر منى عبر العديد من المراكز التي ستواصل عملها طيلة أيام التشريق، لتغطي جميع أرجاء منى بخدمات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف، وفرق التدخل السريع التي تتولى أعمال الإشراف الوقائي، ورجال الحماية المدنية التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ أعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ.
وأكد قائد قوات الدفاع المدني بمشعر منى العميد مبارك الخريف، أن ركن السلامة والإشراف الوقائي بمشعر منى، يعمل على متابعة اشتراطات السلامة في مخيمات الحجاج، والمقرات الخاصة بالجهات الحكومية والأنشطة التجارية الموسمية، وكل المواقع التي يرتادها الحجاج خلال وجودهم بالمشعر، وتطبيق حظر استخدام الغاز المسال لأغراض الطهي وتجهيز مخيمات الحجاج من قِبل مؤسسات الحج والطوافة، وقبل وأثناء وجود الحجيج في المشعر لرصد وإزالة أي مسببات للخطورة.
وأشار العميد الخريف إلى أن فرق التدخل السريع تعمل على تنفيذ أعمال الإشراف الوقائي في جميع مخيمات الحجيج بمنى، ومتابعة سلامة تجهيزها وتوفر وسائل الإطفاء فيها، إضافة إلى الكشف على التمديدات الكهربائية ومخارج الطوارئ، وتجهيز فرق التدخل السريع بوسائل الإطفاء، مؤكدًا الاستفادة من قدرتها على التحرك في الأماكن المزدحمة والضيقة كفرق للتدخل الأولي لمباشرة البلاغات عن الحوادث في اللحظات الأولى من وقوعها، ومتابعة مآخذ المياه واستخدامها في حالات الطوارئ.
ولفت العميد الخريف النظر إلى أن فرق ووحدات الحماية المدنية بمشعر منى جاهزة لأداء مهامها في ضوء ما تم رصده من مخاطر افتراضية خلال وجود الحجيج بمنى، بدءًا من يوم التروية وحتى مغادرة الحجيج للمشعر ثالث أيام التشريق، وما بعدها لتنسيق جهود جميع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ أعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ.
11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440
09:07 PM
المديرية كثفت من وجودها في مشعر منى عبر الكثير من المراكز
كثفت المديرية العامة للدفاع المدني من وجودها في مشعر منى عبر العديد من المراكز التي ستواصل عملها طيلة أيام التشريق، لتغطي جميع أرجاء منى بخدمات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف، وفرق التدخل السريع التي تتولى أعمال الإشراف الوقائي، ورجال الحماية المدنية التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ أعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ.
وأكد قائد قوات الدفاع المدني بمشعر منى العميد مبارك الخريف، أن ركن السلامة والإشراف الوقائي بمشعر منى، يعمل على متابعة اشتراطات السلامة في مخيمات الحجاج، والمقرات الخاصة بالجهات الحكومية والأنشطة التجارية الموسمية، وكل المواقع التي يرتادها الحجاج خلال وجودهم بالمشعر، وتطبيق حظر استخدام الغاز المسال لأغراض الطهي وتجهيز مخيمات الحجاج من قِبل مؤسسات الحج والطوافة، وقبل وأثناء وجود الحجيج في المشعر لرصد وإزالة أي مسببات للخطورة.
وأشار العميد الخريف إلى أن فرق التدخل السريع تعمل على تنفيذ أعمال الإشراف الوقائي في جميع مخيمات الحجيج بمنى، ومتابعة سلامة تجهيزها وتوفر وسائل الإطفاء فيها، إضافة إلى الكشف على التمديدات الكهربائية ومخارج الطوارئ، وتجهيز فرق التدخل السريع بوسائل الإطفاء، مؤكدًا الاستفادة من قدرتها على التحرك في الأماكن المزدحمة والضيقة كفرق للتدخل الأولي لمباشرة البلاغات عن الحوادث في اللحظات الأولى من وقوعها، ومتابعة مآخذ المياه واستخدامها في حالات الطوارئ.
ولفت العميد الخريف النظر إلى أن فرق ووحدات الحماية المدنية بمشعر منى جاهزة لأداء مهامها في ضوء ما تم رصده من مخاطر افتراضية خلال وجود الحجيج بمنى، بدءًا من يوم التروية وحتى مغادرة الحجيج للمشعر ثالث أيام التشريق، وما بعدها لتنسيق جهود جميع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ أعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ.
، الدفاع المدني: جاهزون لخدمة ضيوف الرحمن طيلة أيام التشريق ،
المصدر : الخليج 365
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