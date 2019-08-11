، مدير صحة عسير بالنيابة يعايد المرضى المنوَّمين بمناسبة عيد الأضحى ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
قام صباح اليوم المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة عسير بالنيابة، الدكتور مشبب الأسمري، بزيارة المرضى المنوَّمين بمستشفى عسير المركزي، وتقديم التهنئة لهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، واطمأن على الخدمات الصحية المقدَّمة لهم.
كما تم خلال الزيارة تقديم الهدايا والورود بهذه المناسبة، متمنيًا لهم الشفاء.
وقد رافقه خلال الزيارة المشرف العام على مستشفى عسير المركزي بالنيابة الدكتور وليد القحطاني، وعدد من منسوبي الإدارات والأقسام بالمستشفى.
مدير صحة عسير بالنيابة يعايد المرضى المنوَّمين بمناسبة عيد الأضحىصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-11
قام صباح اليوم المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة عسير بالنيابة، الدكتور مشبب الأسمري، بزيارة المرضى المنوَّمين بمستشفى عسير المركزي، وتقديم التهنئة لهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، واطمأن على الخدمات الصحية المقدَّمة لهم.
كما تم خلال الزيارة تقديم الهدايا والورود بهذه المناسبة، متمنيًا لهم الشفاء.
وقد رافقه خلال الزيارة المشرف العام على مستشفى عسير المركزي بالنيابة الدكتور وليد القحطاني، وعدد من منسوبي الإدارات والأقسام بالمستشفى.
11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440
09:05 PM
"الأسمري" اطمأن على الخدمات الصحية المقدَّمة متمنيًا لهم الشفاء
قام صباح اليوم المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة عسير بالنيابة، الدكتور مشبب الأسمري، بزيارة المرضى المنوَّمين بمستشفى عسير المركزي، وتقديم التهنئة لهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، واطمأن على الخدمات الصحية المقدَّمة لهم.
كما تم خلال الزيارة تقديم الهدايا والورود بهذه المناسبة، متمنيًا لهم الشفاء.
وقد رافقه خلال الزيارة المشرف العام على مستشفى عسير المركزي بالنيابة الدكتور وليد القحطاني، وعدد من منسوبي الإدارات والأقسام بالمستشفى.
، مدير صحة عسير بالنيابة يعايد المرضى المنوَّمين بمناسبة عيد الأضحى ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مدير صحة عسير بالنيابة يعايد المرضى المنوَّمين بمناسبة عيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.