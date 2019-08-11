، مدير صحة عسير بالنيابة يعايد المرضى المنوَّمين بمناسبة عيد الأضحى ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الأسمري" اطمأن على الخدمات الصحية المقدَّمة متمنيًا لهم الشفاء

قام صباح اليوم المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة عسير بالنيابة، الدكتور مشبب الأسمري، بزيارة المرضى المنوَّمين بمستشفى عسير المركزي، وتقديم التهنئة لهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، واطمأن على الخدمات الصحية المقدَّمة لهم.

كما تم خلال الزيارة تقديم الهدايا والورود بهذه المناسبة، متمنيًا لهم الشفاء.

وقد رافقه خلال الزيارة المشرف العام على مستشفى عسير المركزي بالنيابة الدكتور وليد القحطاني، وعدد من منسوبي الإدارات والأقسام بالمستشفى.