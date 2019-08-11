حج / سمو الأمير خالد الفيصل يستقبل رئيس هيئة الرقابة والتحقيق



منى 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بمنى، رئيس هيئة الرقابة والتحقيق الدكتور عبدالرحمن الحصين.

وقدم الدكتور الحصين خلال الاستقبال نبذة عن أعمال هيئة الرقابة في موسم حج هذا العام ومن بينها متابعة مدى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة ومنافذ وصول الحجاج ومغادرتهم البرية والبحرية والجوية، كما هنأ سموهما بعيد الأضحى المبارك.

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21:44ت م

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