حج / طيران الأمن العام يكثف من طلعاته بالمشاعر



منى 10 ذي الحجة 1440هـ الموافق 11 أغسطس 2019م واس

كثفت القيادة العامة لطيران الأمن من طلعاتها اليوم , وسخرت إمكاناتها من طائرات وكوادر بشرية وفنية , لمتابعة حركة الحجيج بمنشأة الجمرات وحركتهم إلى مكة المكرمة لتأدية طواف الإفاضة.

وأوضح قائد عام طيران الأمن اللواء المهندس حسن بن زايد آل بسام أن القيادة العامة لطيران الأمن قامت بجدولة طلعات جوية بصفة متواصلة تجوب من خلالها سماء المشاعر ومكة المكرمة لرصد الحالة الأمنية والحركة المرورية لحجاج بيت الله الحرام .

وبين أن القيادة العامة لطيران الأمن ركزت طلعاتها الجوية لمتابعة كثافة الحجاج، مستفيدة في ذلك من الخبرات والقدرات المتوافرة لدى الأطقم الجوية التي تمكنها من متابعة الحالة الأمنية لموسم الحج عن كثب وملاحظة كل ما من شأنه الإخلال بذلك.

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21:37ت م

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