

منى 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واس

تمكنت فرقة إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك من إتمام عملية ولادة ناجحة -بفضل الله- لامرأة من جنسية عربية بالعقد الثالث من عمرها وذلك خلال موسم حج 1440.

وفي التفاصيل ورد بلاغ لغرفة العمليات المركزية بالعاصمة المقدسة عن شعور إحدى السيدات لآلام ولادة صباح اليوم، وبوصول الفرقة تمت مباشرة الحالة وإتمام عملية الولادة بكل يسر وسهولة بفضل الله لمولود ذكر ويتمتع هو ووالدته بفضل الله بالصحة والعافية.

يذكر أن الكوادر الإسعافية بالهيئة مؤهلة على التعامل مع الحالات الإسعافية بشتى أنواعها بما فيها حالات الولادة إلى أن يتم تسليم الحالة لأقرب مستشفى لاستكمال إجراءات الرعاية الطبية المستمرة بتكاتف جميع الجهود لتقديم أفضل الخدمات الطبية لحجاج بيت الله الحرام والمواطنين والمقيمين.

// انتهى//

21:35ت م

0257





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / عملية ولادة ناجحة لمقيمة عربية في أول أيام عيد الأضحى المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.