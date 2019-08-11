حج / نجاح 4 عمليات قلب مفتوح أجريت للحجاج يوم عرفة في مدينة الملك عبدالله الطبية



مكة المكرمة 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واس

نجحت الصحة خلال يوم عرفة في إجراء ( 4 ) عمليات قلب مفتوح للحجاج الذين يحتاجون لتدخل طبي غير قابل للتأجيل بالإضافة الى ( 29 ) عملية قسطرة قلبية وذلك ضمن جهود الوزارة التي تقدمها مع الخدمات الوقائية والإسعافية والصحية لحجاج بيت الله الحرام في كل وذلك في مدينة الملك عبدالله الطبية .

وتجري الوزارة وبشكل يومي عمليات قلب تخصصية في مركز صحة القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية التي تعد من أبرز المرافق الصحية في منطقة مكة المكرمة، والتي تلعب دوراً حيويّاً في توفير الرعاية المتخصصة.

يذكر أنه ومنذ بداية شهر ذي القعدة لهذا العام وحتى التاسع من ذي الحجة الجاري أجرت "الصحة" في مدينة الملك عبدالله الطبية وحدها 536 عملية قسطرة قلبية و 28 عملية قلب حيث يعد مركز القلب في مدينة الملك عبدالله الطبية من أبرز المراكز ويقدم خدمة صحية متكاملة في مجال أمراض وجراحة القلب وفقاً للمعايير العالمية يقوم عليها فريق متخصص من الاستشاريين والجراحين وبمساندة طاقم تمريضي مدرب ومتخصص في مجال تمريض القلب.

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21:27ت م

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