

منى 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بمنى اليوم، رئيس بعثة الحج العمانية سلطان بن سعيد الهنائي يرافقة عددٌ من مسؤولي وأعضاء البعثة.

ورحب سمو الأمير خالد الفيصل برئيس وأعضاء البعثة العمانية، سائلاً الله أن يتقبل من الحجيج نسكهم والعودة لأوطانهم سالمين غانمين بإذن الله.

فيما عبّر الهنائي عن شكره وتقدير للمملكة العربية

// انتهى //

21:25ت م

0252



منى 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بمنى اليوم، رئيس بعثة الحج العمانية سلطان بن سعيد الهنائي يرافقة عددٌ من مسؤولي وأعضاء البعثة.ورحب سمو الأمير خالد الفيصل برئيس وأعضاء البعثة العمانية، سائلاً الله أن يتقبل من الحجيج نسكهم والعودة لأوطانهم سالمين غانمين بإذن الله.فيما عبّر الهنائي عن شكره وتقدير للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعباً على الخدمات التي تقدمها لضيوف الرحمن.// انتهى //21:25ت م0252

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / سمو الأمير خالد الفيصل يستقبل رئيس بعثة الحج العمانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.