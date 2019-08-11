حج / سمو الأمير خالد الفيصل يستقبل وزير النقل



منى 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بمنى اليوم، معالي وزير النقل الدكتور نبيل العامودي، يرافقه معالي رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح، وعدد من قيادات الوزارة.

وهنأ الدكتور العامودي، سمو الأمير خالد الفيصل ونائبه بحلول عيد الأضحى المبارك، كما أطلع سموهما على خطة وزارة النقل التي تهدف إلى تطوير وتحسين خدمات النقل في الحج ومتابعة أداء المرافق والأنشطة المختلفة الخاضعة لإشراف الوزارة بهدف خدمة الحجاج وراحتهم وتسهيل أدائهم لنسكهم.

وأوضح معالي وزير النقل أن قطار الحرمين تم استخدامه لأول مرة خلال موسم حج العام الحالي لنقل ضيوف الرحمن بين المدينة المنورة ومكة المكرمة.

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21:25ت م

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