

الباحة 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واس

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، ومن محافظات بلجرشي والعقيق وبني حسن والمندق والقرى والمخواة وغامد الزناد وقلوة والحجرة والمراكز التابعة لها، ومنتزهات رغدان، والأمير مشاري، وشهبه، والأمير حسام، وبني ظبيان، والخلب، والثروة الوطني، وبني ظبيان، والمنتزه الوطني، والشكران، والقمع .

جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

// انتهى //

21:12ت م

0249





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمطار على منطقة الباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.