السعودية اليوم / محافظ القريات يستقبل المهنئين بعيد الأضحى



القريات 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واس

استقبل محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر بمقر المحافظة اليوم المواطنين ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين بعد أن أدى الجميع صلاة عيد الأضحى المبارك.

وأكد الجاسر أن القيادة الرشيدة - حفظها الله - تقوم على خدمة حجاج بيت الله الحرام منذ دخولهم أراضي المملكة وأداء مناسك الحج وحتى عودتهم إلى أراضيهم سالمين بإذن الله، فما نراه اليوم من ردود أفعال إيجابية عند الحجاج يبعث الفرح في نفوسنا لما تقوم به حكومتنا - أيدها الله - .

ورفع محافظ القريات باسمه وباسم أهالي المحافظة التهنئة بهذه المناسبة المباركة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير

// انتهى //

20:59ت م

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القريات 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واساستقبل محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر بمقر المحافظة اليوم المواطنين ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين بعد أن أدى الجميع صلاة عيد الأضحى المبارك.وأكد الجاسر أن القيادة الرشيدة - حفظها الله - تقوم على خدمة حجاج بيت الله الحرام منذ دخولهم أراضي المملكة وأداء مناسك الحج وحتى عودتهم إلى أراضيهم سالمين بإذن الله، فما نراه اليوم من ردود أفعال إيجابية عند الحجاج يبعث الفرح في نفوسنا لما تقوم به حكومتنا - أيدها الله - .ورفع محافظ القريات باسمه وباسم أهالي المحافظة التهنئة بهذه المناسبة المباركة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، ولصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة, داعيا الله أن يحفظ لبلادنا أمنها وأمانها.// انتهى //20:59ت م0246

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