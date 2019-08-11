

منى 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واس

رفعت وزارة الصحة جاهزية منشآتها الصحية في مشعر منى لخدمة ضيوف الرحمن خلال أيام التشريق وتقديم كافة خدماتها الوقائية والصحية والعلاجية.

وأكدت "الصحة" بأنها جهّزت أربعة مستشفيات و 26 مركزًا صحيًا في مشعر منى لخدمة حجاج بيت الله الحرام إضافة إلى 16 مركزاً للطوارئ بجسر الجمرات، مضيفة أن المنشآت الصحية تتوزع لتغطي كافة المواقع في مشعر منى ، لكي يسهل وصول ضيوف الرحمن لها ، كما انها تقدم خدمة الإرشاد لمواقع تلك المنشآت وتحديد أقربها للحاج عبر مركز الاتصال 937 الذي يوفر خدماته عبر عدة لغات.

وبينت أن المراكز في جسر الجمرات تتوزع في أبراج الجمرات بواقع خمسة مراكز صحية في كل طابق بإجمالي 16 مركزًا صحيًا مصغرًا، إضافة إلى وجود مركز عند مدخل الجمرات يحوي كادرًا طبيًا وتمريضيًا وتجهيزات إسعافات أولية ورعاية صحية.

ودعمت "الصحة" كافة المنشآت الصحية بأحدث الأجهزة الطبية والمختبرات، والكوادر الطبية، والفنية، والإدارية المؤهلة لتقديم الخدمات الصحية لضيوف الرحمن داخل مشعر منى.

ويدعم هذه المرافق أسطول يضم 180 سيارة إسعاف مجهزة بأفضل التجهيزات الطبية المتلائمة مع الخدمة الإسعافية ،و تم تزويدها بالاحتياجات اللازمة، ويعمل عليها طواقم طبية مدربة للقيام بالمهام والأعمال المناطة

بها.

يشار الى المستشفيات بمشعر منى هي: مستشفى منى الطوارئ بسعة 224 سريراً منها 37 سريراً للطوارئ، ومستشفى منى الجسر بطاقة 150 سريراً خصص منها 18 سرير طوارئ، ومستشفى منى الوادي وسعته السريرية 160 سريراً،

للطوارئ 25 سريراً، وأخيراً مستشفى منى الشارع الجديد بسعة 50 سريراً منها 13 سرير طوارئ.

// انتهى //

20:43ت م

0245





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / "الصحة" ترفع جاهزية منشآتها الصحية في منى لخدمة ضيوف الرحمن خلال أيام التشريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.