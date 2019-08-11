"ضيوف خادم الحرمين" من اليمن يهنئون قيادة المملكة بالأضحى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجّه "ضيوف خادم الحرمين الشريفين" من أبناء اليمن الشقيق، أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وسألوا الله تعالى أن يعيده على المملكة والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، وأن يتقبل من الحجيج حجهم ويعيدهم إلى ديارهم سالمين غانمين.

وأكد أبناء اليمن الشقيق أن هذه الاستضافة الكريمة جاءت لتضمّد الجراح وتخفّف الأحزان، وهي لفتة إنسانية تحقّق الكرامة والأخوة العربية الإسلامية، مشيدين بجهود المملكة لخدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، إضافة إلى حملها همّ الأمة العربية والإسلامية، والوقوف والدفاع عن جميع قضاياها في المحافل الدولية.

كما ثمّنوا وقوف السعودية المشرّف مع الشعب اليمني وقيادته، لنصرته ضد مليشيا الإرهاب الحوثي المدعومة من إيران، رافعين جزيل الشكر والتقدير العميق لخادم الحرمين الشريفين على هذه الاستضافة الكريمة، وقالوا إن كلمات الثناء لا توفيه حقه، وأن الدعاء له لا ينقطع.

ويُذكر أن برنامج "ضيوف خادم الحرمين الشريفين" تشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.