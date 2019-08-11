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2019-08-11 الجوازات تُصدر 68 قراراً إدارياً بحق عدد من ناقلي حجاجٍ بدون تصاريح متابعات الخليج 365 - واس أصدرت المديرية العامة للجوازات ممثلة بمراكز لجان الجوازات الموسمية بمداخل مكة المكرمة, 68 قراراً إدارياً بحق عدد من ناقلي حجاجٍ بدون تصاريح نظامية حتى نهاية يوم الجمعة 1440/12/8هـ .

وأوضحت الجوازات أن عدد الناقلين المخالفين الذين صدرت بحقهم القرارات 65 مخالفاً نقلوا 350 منقولاً , في حين بلغ مجموع عقوبات التوقيف التي صدرت بحقهم 1005 أيام, فيما بلغ عدد المركبات المطالب قضائيا بمصادرتها 7 مركبات, بينما بلغ عدد المرحلين والممنوعين من دخول المملكة 9 مخالفين , في حين بلغ مجموع الغرامات المالية التي صدرت بحق المخالفين 3.620.000 ريال .









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