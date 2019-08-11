في قصر منى .. ولي العهد يستمع باهتمام إلى المفتي ويُقبل جبينه

2019-08-11

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

عكست قُبلة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على رأس سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، التقديرَ البالغ، والاحترام الكبير الذي يكنه ولي العهد لسماحة المفتي.

وبينت لقطات قُبلة الأمير محمد بن سلمان على رأس سماحة المفتي خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، المهنئين بعيد الأضحى المبارك، في مشهد يؤكد تواضع ولي العهد وحرصه على الاستماع إلى كبار العلماء وعلى رأسهم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ.

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كما بدا الأمير محمد بن سلمان خلال اللقاء حريصًا على الحديث مع سماحة المفتي بشكل يعكس تقديره وثقته في رؤيته ورأيه، وهذا ليس بجديد لأن اللقاءات التي تجمع كلًّا من ولي العهد وسماحة المفتي تتميز دومًا بالكثير من مشاعر الود والعفوية، ليُرسخ خلالها الأمير محمد بن سلمان حرصه وإجلاله للأمراء وللعلماء والشيوخ بل وتواضعه الشديد مع الجميع.

وجلس ولي العهد خلال الاستقبال إلى جانب المفتي بحضور الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي والأمراء، والعلماء والمشايخ، وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية المشاركة في حج هذا العام، وقادة الأسرة الكشفية في المملكة المشاركة في الحج.