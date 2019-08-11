الشرطة النرويجية: نتعامل مع حادث مسجد النور باعتباره إرهابيًّا

2019-08-11

متابعات الخليج 365 - متابعة

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أكدت الشرطة النرويجية، اليوم الأحد، أنها تتعامل مع إطلاق النار داخل مركز النور الإسلامي، قرب أوسلو بوصفه محاولة هجوم إرهابي لمنفذه ذي التوجهات اليمينية المتطرفة، في هجوم يثير خشية المسلمين في النرويج في أول أيام عيد الأضحى.

وكان شخص لقي مصرعه، أمس السبت، جراء إطلاق نار داخل مركز النور في النرويج، فيما اعتقلت السلطات شخصًا على خلفية الحادث.