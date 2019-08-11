فرق الدفاع المدني تعلن جاهزيتها لتغطية مداخل ومخارج منشأة الجمرات

الخليج 365-مكة

أكملت فرق ووحدات الدفاع المدني المنتشرة في جميع أرجاء منشأة الجمرات والساحات المحيطة بها كافة الاستعدادات لاستقبال ضيوف الرحمن عبر سلسلة من الاستعدادات والدورات التدريبية المؤهلة لإنقاذ الحجاج وتنفيذ خطط الإخلاء للمرضى وكبار السن الذين قد يتعرضون لأي مشكلات صحية نتيجة الإجهاد أو الزحام والتدافع أثناء رمي الجمرات، والتعامل مع أي حالات طارئة تمثل خطراً على سلامة ضيوف الرحمن خلال أداء مناسك الحج طيلة أيام التشريق، والجاهزية لكافة الاحتمالات والمخاطر بتنسيق تام مع كافة المراكز الصحية القريبة من منشأة الجمرات .

من جانبه أوضح العميد عبدالله السحيباني قائد منشأة الجمرات أن الضباط والافراد المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن بمنشاة الجمرات يتم توزيعهم على جميع مناطق المنشاة ومداخلها في كافة الاتجاهات، بعد اخضاعهم لتدريبات متخصصة للقيام بمهامهم على اكمل وجه، ويشمل التدريب على كيفية التعامل مع الحالات ونقلها إلى المراكز الصحية الموزعة عند عدد من نقاط الدفاع المدني.

وبيّن الرائد رياض الجديعي ضابط التنسيق في غرفة المراقبة والتوجيه أن عملهم بالغرفة يختص برصد دخول الحجاج وخروجهم والتأكد من عدم وجود أي تزاحم، وذلك عبر شاشات موزعة على كافة منشأة الجمرات من أجل متابعة سير الحجاج والتأكد من سلامتهم وعدم وجود أي اصابات أو حالات اغماء أو تزاحم, وفي حال ورود أي ملاحظة يتم انتقال اقرب نقطة متمركزة بالجمرات للمصاب ومن ثم يتم نقله لأقرب مركز صحي لإسعافه .

من جهته ذكر النقيب فواز السهلي أن العمل بالجمرات يعتمد على الدقة والسرعة، ويأتي ذلك بعد اختيار متقن للأفراد الذين سيؤدون تلك المهمة، ليتم تدريبهم على كافة الادوار والمهام الاساسية، بالإضافة إلى الاسعافات الاولية للتعامل مع بعض الحالات كالإغماء أو السقوط، مشيرا إلى أن المراكز بمنشاة الجمرات مزودة بنقالات وعربات وجميع ادوات السلامة.