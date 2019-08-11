شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام: ضبط ٤٤ مخالفاً يُمارسون الذبح العشوائي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)كشف رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبد الهادي القحطاني، عن ضبط ٤٤ مخالفاً من العمالة الوافدة يقومون يمارسون الذبح العشوائي اليوم (الأحد)، وذلك في الطرقات العامة وتحت خطوط الضغط العالي بسوق الأغنام، وفي مواقع تفتقر إلى أبسط الاشتراطات الصحية، وباستخدام أدوات ملوثة وغير صالحة للاستخدام.
وأشار القحطاني إلى أنه اتضح وجود أضاحي مريضة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى تلويث الأماكن العامة، لافتاً إلى أن البلدية ستقوم بتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات وإحالة المخالفين لنظام الإقامة والعمل للجهات المختصة لاتخاذ اللازم حيالهم.
كانت هذه تفاصيل خبر الدمام: ضبط ٤٤ مخالفاً يُمارسون الذبح العشوائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.