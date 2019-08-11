شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام: ضبط ٤٤ مخالفاً يُمارسون الذبح العشوائي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

كشف رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبد الهادي القحطاني، عن ضبط ٤٤ مخالفاً من العمالة الوافدة يقومون يمارسون الذبح العشوائي اليوم (الأحد)، وذلك في الطرقات العامة وتحت خطوط الضغط العالي بسوق الأغنام، وفي مواقع تفتقر إلى أبسط الاشتراطات الصحية، وباستخدام أدوات ملوثة وغير صالحة للاستخدام.

وأشار القحطاني إلى أنه اتضح وجود أضاحي مريضة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى تلويث الأماكن العامة، لافتاً إلى أن البلدية ستقوم بتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات وإحالة المخالفين لنظام الإقامة والعمل للجهات المختصة لاتخاذ اللازم حيالهم.