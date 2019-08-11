شكرا لقرائتكم خبر عن هادي: الملك سلمان جدد موقف السعودية الثابت في دعم الشرعية ووحدة اليمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أثنى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، على الموقف الأخوي الصادق للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وما تميز به من مسؤولية وحزم لرفض هذا الانقلاب على مؤسسات الشرعية والتأكيد على موقف المملكة الثابت الداعم للشرعية ولوحدة اليمن وأمنه واستقراره.

جاء ذلك خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين للرئيس اليمني في الديوان الملكي بقصر منى اليوم (الأحد)، لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية والعلاقات الأخوية الثنائية بين البلدين الشقيقين.

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ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فقد تم خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا والموضوعات اليمنية، وبالأخص منها تلك الأحداث المؤسفة التي آلت إليها الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن إثر انقلاب المليشيات المسلحة على مؤسسات الدولة ومهاجمتها للمؤسسات العامة والخاصة في عدن.

وأكد الرئيس اليمني أن المواقف الأخوية للمملكة تجسد ما يجمع البلدين الشقيقين من أواصر المحبة والإخاء والمصير المشترك في مواجهة المشروع الإيراني وأياديه المختلفة في الشمال والجنوب الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، معبراً عن تقدير اليمنيين لهذه المواقف الصادقة التي ستظل حاضرة في الأذهان وفي ذاكرة الجيل العربي.

وأضافت الوكالة أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز جدد موقف المملكة الثابت في دعم الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى جانب اليمن واستقراره، ورفض كل ما يهدد أمنه ووحدته ونسيجه الاجتماعي وكذلك ممارسات المجلس الانتقالي التي تستهدف مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية، ورفض كل ما من شأنه تقويض مؤسسات الدولة، داعياً إلى رص الصفوف وتفويت الفرصة على كل المتربصين باليمن.