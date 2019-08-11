إنقاذ حاج عراقي أصيب بجلطة دماغية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أنقذت فرق الإسعاف الجوي بهيئة الهلال الأحمر السعودي حاجا عراقيا مسنا بمشعر عرفات بعد تعرضه لجلطة دماغية أثناء تأديته لمناسك الحج.

وأوضح المشرف العام على الطيران بالهيئة خالد العيد أن غرفة العمليات بالهيئة بالتنسيق مع وزارة الصحة تلقت بلاغا عن تعرض حاج عراقي لجلطة دماغية، نقل على إثرها بزمن استجابة قياسي عن طريق الإسعاف الجوي بالتعاون مع طيران الأمن والإخلاء الطبي إلى مدينة الملك عبدالله الطبية، حيث تلقى العلاج اللازم في المدينة الطبية، ومن ثم نقله جوا مرة أخرى لمستشفى شرق عرفات لإكمال مناسكه وتصعيده بعرفات.

وأفاد بأن خدمة الإسعاف الجوي تأتي ضمن حزمة من الخدمات التي تقدمها الهيئة خلال موسم الحج، إضافة إلى الخدمات الإسعافية الأرضية والفرق الإسعافية الأساسية وفرق الاستجابة المتقدمة والفرق الراجلة في الحرم والمشاعر المقدسة والدعم اللوجستي من الفرق التطوعية تحت مظلة الهيئة، إلى جانب عدد من الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.