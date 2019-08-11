الحج.. روايات إنسانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -



شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل ( واس) منسوبو الجهات المشاركة في الحج واصلوا إنسانيتهم في خدمة الحجيج خلال تنقلاتهم في المشاعر المقدسة لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة

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