40 ألف موظف لإنجاز نسك الحجاج في الهدي والأضاحي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - منى

بدأ مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي أول أيام عيد الأضحى العمل بطاقته القصوى، لمواكبة طلب الحجاج لأداء نسك الأضاحي في جميع المجازر التابعة للمشروع الذي يديره البنك الإسلامي للتنمية، منذ بدء تنفيذه في موسم حج عام 1403هـ/ 1983م.

وأوضح المشرف العام على المشروع رحيمي أحمد أن مجازر المشروع البالغ عددها 8 مجازر تعمل منذ الـ 8 صباحا، ويعمل عليها 40 ألفا ما بين مشغلين وفنيين وتقنيين وأطباء وإداريين، لإنجاز عمليات النسك لحجاج بيت الله في وقت قياسي ووفق الاشتراطات الشرعية والصحية.

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وبين أن المشروع سينجز مليون أضحية في 84 ساعة عمل متواصلة، في 8 منشآت نموذجية في المشاعر المقدسة، التي تعمل جميعها بنظام آلي متكامل للسلخ، لافتا إلى أن المشروع جهز مجموعة من الثلاجات العملاقة التي خصصت لاستيعاب أكثر من مليون ذبيحة، وتستخدم فيها أفضل الوسائل للحفاظ على صلاحية اللحوم، وتعمل بنظام مراقبة آلي وفق أعلى معايير السلامة، ويتم النقل إليها وتعبئتها بنظام آلي.

وأشار إلى أن فريقا ميدانيا ما بين أطباء بيطريين ومختصين شرعيين يتابع عمليات النسك والكشف على الأغنام قبل وبعد الذبح، للتأكد من سلامتها ومواكبتها للاشتراطات الشرعية والصحية، كما يتابع عمليات النسك فريق تقني يراقب عبر مئات الكاميرات في مواقع المشروع، والتأكد من سلامة سير العمل وفق ما هو مخطط له.

وأفاد بأن المشروع يتيح للحجاج متابعة عمليات النسك بشكل مباشر، ويمكنهم من الحصول على الأضحية مغلفة، أو توزيعها على المستحقين داخليا وخارجيا.