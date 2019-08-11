7 أسباب تجعل عزيزية مكة الأفضل لسكن الحجاج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة
يعد حي العزيزية بالعاصمة المقدسة الهدف الأول للبعثات وشركات الحج لإسكان حجاجهم، وذلك لـ7 أسباب جعلت منه الوجهة الأولى المفضلة لسكن الحجاج خلال موسم الحج، منها مجاورته للمشاعر المقدسة، وقربه من المسجد الحرام.
وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور هاشم النمر لـ»مكة» أن حي العزيزية يمتلك من المقومات ما يجعله هدفا أول للبعثات وشركات الحج لإسكان حجاجهم، مشيرا إلى أن الحي شهد في السنوات الماضية تطورا في البنى التحتية العصرية، حيث تحول إلى أبراج أبرزت جمال المدينة.
يذكر أن حي العزيزية استأثر بالنصيب الأكبر من مساكن الحجاج خلال موسم حج هذا العام، بحسب إحصائية لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة، بواقع 1891 تصريحا، متقدما على الأحياء الخمسة الأخرى، إذ يأتي في المرتبة الثانية حي المسفلة بـ757 تصريحا.
أسباب جعلت من العزيزية الوجهة الأولى للحجاج:
01 مجاورته للمشاعر المقدسة
02 قربه من المسجد الحرام
03 سهولة الوصول إلى الحرم المكي
04 المراكز التجارية
05 الفنادق الفخمة
06 البنى التحتية العصرية
07 توفر الخدمات
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