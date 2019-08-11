8 حالات ولادة بمستشفيات مكة والمشاعر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - منى سجل مستشفى النساء والأطفال بمكة المكرمة ومستشفيات المشاعر المقدسة 8 حالات ولادة لحاجات خلال موسم حج هذا العام. Advertisements وأوضحت وزارة الصحة أن مستشفى الولادة بمكة المكرمة شهد 5 ولادات، بينما شهدت مستشفيات المشاعر ثلاث ولادات. وأكدت أن مستشفياتها تسخر كافة إمكاناتها لتوفير الاحتياجات الرئيسة للمرضى قاصدي بيت الله الحرام لتقديم أرقى الخدمات وفق أعلى مستويات العناية والراحة. وعبرت الحاجات من جانبهن عن شكرهن للوزارة، على الخدمات الفائقة والعناية التي قدمت لهن.



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