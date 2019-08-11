تجهيز 16 مركزا صحيا في الجمرات لخدمة ضيوف الرحمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكملت وزارة الصحة استعداداتها وجاهزيتها في 16 مركزا للطوارئ بجسر الجمرات، لتقديم الخدمات الإسعافية لضيوف الرحمن، حيث جرى دعمها بالكوادر المؤهلة وتجهيزها بالأجهزة الحديثة والأدوية والمستلزمات الطبية.

وأوضحت أن تلك المراكز تتوزع في أبراج الجمرات بواقع خمسة مراكز صحية في كل طابق بإجمالي 16 مركزا صحيا مصغرا، إضافة إلى وجود مركز عند مدخل الجمرات يحوي كادرا طبيا وتمريضيا وتجهيزات إسعافات أولية ورعاية صحية.

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وأكدت أن المراكز جهزت بكل الإمكانات للتعامل السريع مع الحالات الطارئة، من خلال تقديم الإسعافات الأولية، والإنعاش القلبي الرئوي، ونقل الحالات الحرجة لأقرب المستشفيات عبر سيارات إسعاف مجهزة دعمت المراكز بها.

وأشارت الوزارة إلى أن العاملين بمراكز الطوارئ في جسر الجمرات خضعوا لدورات متخصصة للتعامل مع الحالات الطارئة، وسرعة إسعافها وعلاجها، ومنها دورات متخصصة في معرفة أعراض حالات ضربات الشمس والإجهاد الحراري وطرق علاجها.

وبينت أن هناك تعاونا وتنسيقا بينها والقطاعات الصحية والإسعافية الأخرى، للتعامل مع أي حالات طارئة في جسر الجمرات، بهدف تقديم أفضل الخدمات الإسعافية والطبية لضيوف الرحمن.