الكهرباء: لا انقطاع للخدمة في مكة والمشاعر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - منى

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، نجاح المراحل الأولى والثانية والثالثة من الخطة التشغيلية لحج هذا العام، بإشراف وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ومنظومة تكامل القطاع، دون وجود أي انقطاعات مؤثرة للخدمة الكهربائية أو أي حالات طارئة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، وأن الخدمة كانت مستقرة في مشعر منى خلال يوم التروية وفي عرفات ومزدلفة وعند عودة الحجيج إلى منى مرة أخرى لرمي الجمرات.

وأكد رئيس القطاع الغربي في الشركة المشرف العام على خطة الحج المهندس عبدالسلام العمري، أن نجاح الخطة التشغيلية للشركة هذا العام، جاء نتيجة الجهود الكبيرة التي بذلتها عقب انتهاء موسم حج العام الماضي مباشرة، وإطلاقها لـ 13 مشروعا جديدا كان لها بالغ الأثر في تعزيز موثوقية الخدمة.

وأوضح أن الأحمال المسجلة يوم التروية بلغت 253 ميجاوات، وفي مكة المكرمة بلغت 3700 ميجاوات، بينما الأحمال المسجلة يوم «الوقفة» في مشعر عرفات بلغت 75 ميجاوات، وفي مكة المكرمة بلغت 3261 ميجاوات، فيما لم تسجل خلال أيام الحج أي بلاغات مؤثرة في المشاعر المقدسة، ولا تزال أنظار المختصين بمركز العمليات والتحكم بالمشاعر المقدسة تراقب وترصد شاشات الأحمال.