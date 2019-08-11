ضيوف الرحمن يؤدون طواف الإفاضة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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توجهت أفواج الحجاج أمس إلى بيت الله الحرام مهللين مكبرين تملأ قلوبهم الفرحة والسرور، بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقد أدوا الركن الأعظم من أركان الحج، وبعد قضائهم الليل في مشعر مزدلفة ورمي الجمرة الكبرى بمنى وهم ينعمون بالراحة والاطمئنان.

وبذل رجال الأمن جهودا كبيرة من أجل التسهيل على حجاج بيت الله الحرام لوصولهم للمسجد الحرام ليطوفوا طواف الإفاضة.

وسخرت إدارات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مع الجهات الحكومية المختلفة جميع الإمكانيات لتنظيم تفويج الحجاج إلى المسجد الحرام وساحاته، وتنظيم دخولهم عبر أدواره وبواباته المتعددة، في إطار تنفيذ خطة موسم الحج هذا العام في مرحلتها الثانية التي تهدف إلى تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، وتكثيف برامج التوجيه والإرشاد وأعمال النظافة وسقيا زمزم والعربات والصيانة والتشغيل التي مكنت المصلين من أداء صلاتهم بكل يسر وسهولة.