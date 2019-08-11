إعادة 533 ألف حاج مخالف من داخل العاصمة المقدسة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - منى

فيما أعادت الجهات الأمنية 533.006 محرمين من داخل العاصمة المقدسة أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن الحج منظومة متكاملة تتعاون فيها كافة الجهات بالدولة، لافتا إلى أن الخطط تحدد مسؤوليات كل جهة مشاركة، وأن هناك خطة خاصة لتفويج الحجاج في 12 من ذي الحجة.

ورفع التركي خلال المؤتمر الصحفي الثالث للجهات المشاركة في الحج المنعقد في منى أمس التهاني، والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بمناسبة نجاح الخطط على ما تحقق من نتائج حتى الآن، والتي تعكس حجم الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتيسير وتسهيل نسك الحج، وتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن في جميع الأماكن التي يؤدون فيها النسك في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وكذلك في زيارتهم لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة.

من جهته أوضح المتحدث الرسمي للأمن العام في الحج العميد سامي الشويرخ أن حركة حشود الحجاج أثناء تنقلهم ما بين المشاعر المقدسة والمسجد الحرام ورمي الجمرات تمت بكل سهولة ويسر وبانسيابية وفق ما كان معدا له من خطط مسبقة، مبينا أن المرحلة الثالثة انتهت، وقد بدأت منذ الساعات الأولى من صباح أمس المرحلة الرابعة المتمثلة في أعمال ومهام قوات الحج لمواكبة حركة الحجاج وتنقلهم في يوم النحر، ابتداء من نفرتهم إلى مزدلفة ثم إلى منى فرميهم للجمار ومن ثم توجههم إلى المسجد الحرام لأداء الطواف والإفاضة، متطلعا إلى أن تكون نتائج المرحلة الرابعة إيجابية كما كانت المراحل السابقة.

الأرقام النهاية لإحصاءات ضبطيات الأجهزة الأمنية:

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288 مكتبا وهميا للحج

40.352 شخصا لا يحملون تصاريح حج رسمية

244.485 مركبة مخالفة

7.027 مقيما أخذت بصماتهم تمهيدا لاتخاذ الإجراءات النظامية

130 ناقلا للحجاج بطريقة غير رسمية طبق النظام بحقهم

533.006 محرم تم إعادتهم من داخل العاصمة المقدسة.