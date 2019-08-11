خادم الحرمين: جهود وتضحيات رجال الأمن كانت وستظل محل فخر الوطن واعتزازه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - منى

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، أن ما تبذله القطاعات العسكرية والأمنية في خدمة ضيوف الرحمن محل تقديرنا، وجهودها في الذود عن حياض الوطن، وحماية المقدسات، والتضحية في ميدان الشرف، كانت وستظل محل فخر الوطن واعتزازه.

وقال الملك سلمان «لقد حبا الله بلادنا بنعم كثيرة، حيث اختصها بشرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار»، وذلك لدى استقباله في الديوان الملكي بقصر منى أمس، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، والأمراء، ومفتي عام المملكة، والعلماء، وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية المشاركة في حج هذا العام، وقادة الأسرة الكشفية في المملكة المشاركة في الحج.

وفي تغريدة على حسابه في تويتر قال الملك سلمان «نبتهل إلى العلي القدير، أن يجعل حج إخواننا ضيوف الرحمن حجا مبرورا، وأن يتقبل منهم حجهم وعباداتهم.

وإننا في هذه البلاد وقد شرفنا الله بخدمة الحرمين الشريفين نذرنا أنفسنا، قيادة وحكومة وشعبًا لراحة ضيوف الرحمن، داعين الله أن يديم على أمتنا الخير والسلام. وكل عام وأنتم بخير».وألقى مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق أول ركن خالد الحربي، كلمة القطاعات العسكرية المشاركة في الحج، رفع فيها خالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك بالنيابة عن أعضاء اللجنة الأمنية للحج، وقيادات قوات أمن الحج، وعموم المشاركين في تنفيذ خطط أمن الحج لعام 1440.

وأضاف أن ما تحقق من نجاح لخطط أمن الحج لهذا العام منذ وصول طلائع الحجيج إلى المشاعر المقدسة عبر منافذ السعودية البرية والبحرية والجوية كان بفضل الله ثم بفضل رعايتكم الكريمة وعنايتكم الدائمة بضيوف الرحمن وبتوجيهات ولي العهد وبإشراف مباشر من وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا.

وتابع يقول: كما أن المتابعة المستمرة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، وأمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج والزيارة يسرت لأبنائكم رجال الأمن أداء مهامهم وتنفيذ الخطط الأمنية والتنظيمية بمهنية عالية لتحقيق الأمن والسلامة والراحة لحجاج بيت الله الحرام.

حضر حفل الاستقبال، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، والأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن بندر، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد، ووكيل الحرس الوطني للقطاع الغربي الأمير الدكتور خالد بن فيصل، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نواف، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، وأمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، والأمير سعود بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سويسرا الأمير منصور بن ناصر، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام، والأمير محمد بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن خالد الفيصل، وأمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، ووزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، وأمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن فيصل بن عبدالمجيد، والأمير خالد بن مشعل بن ماجد.

كلمة خادم الحرمين الشريفين

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

إخواني وأبنائي قادة القطاعات العسكرية والأمنية ومنسوبيها.

Advertisements

أيها الإخوة الحضور.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يسعدني اليوم تهنئتكم وتهنئة المواطنين والمواطنات وحجاج بيت الله الحرام بعيد الأضحى المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يجعله عائدا علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركة والقبول.

لقد حبا الله بلادنا بنعم كثيرة، حيث اختصها بشرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار.

فأدت واجبها مرضاة له سبحانه، ورحبت بضيوف الرحمن دون استثناء، ووفرت لهم كل الخدمات التي تعينهم على أداء نسكهم بكل يسر وسهولة وأمن وطمأنينة.

ولم يتحقق ذلك إلا بفضل الله سبحانه ثم بالجهود الكبيرة التي تبذلها أجهزة الدولة بكل قطاعاتها.

أيها الإخوة:

بهذه المناسبة العزيزة على جميع المسلمين، نسجل تقديرنا لما تبذله القطاعات العسكرية والأمنية في خدمة ضيوف الرحمن.

وفي الذود عن حياض الوطن، وحماية المقدسات، والتضحية في ميدان الشرف.

وهي جهود وتضحيات كانت وستظل محل فخر الوطن واعتزازه.

نسأل الله أن يحفظ هذا الوطن، ويديم عليه نعمة الخير والأمن والإيمان.

وكل عام وأنتم بخير.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.