وزير الداخلية ينوه بجهود القطاعات الأمنية في خدمة الحجاج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - مكة المكرمة

تابع وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود، نفرة الحجيج من صعيد عرفات إلى مشعر مزدلفة بعد أن من الله عليهم بأداء الركن الأعظم، حيث اتسمت نفرتهم بانسيابية تامة وفي أوضاع آمنة مطمئنة.

ونوه الأمير عبدالعزيز بن سعود بما تقوم به جميع القطاعات الأمنية والجهات المعنية من جهود لخدمة الحجاج والمشاركين في موسم حج هذا العام وفق ما يتطلع إليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، مما مكن جموع الحجيج من أداء مناسك حجهم في عرفات ومزدلفة بيسر وسهولة واطمئنان وفق خطط أمنية ووقائية وخدمية متطورة يقوم على تنفيذها آلاف الكوادر المؤهلة لنيل شرف خدمة ضيوف الرحمن وتيسير تنقلاتهم بين المشاعر المقدسة بأمن وأمان وجميعهم ينعمون بما وفرته لهم حكومة خادم الحرمين الشريفين من خدمات وتسهيلات، متمنيا للحجاج استكمال مناسك حجهم وهم في أحسن حال، وأن يمن الله عليهم بالقبول والغفران، مؤكدا استمرار الجهود الأمنية المبذولة لضمان استكمال الحجاج مناسكهم في أمن وطمأنينة وسكينة.

Advertisements

إلى ذلك تفقد وزير الداخلية أمس قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام، خلال زيارته لمقر القوات بمكة المكرمة.

ووقف خلال الزيارة على استعدادات القوات وجاهزيتها، والتقى بقادتها وكبار ضباطها المشاركين في مهمة الحج.

وأكد قائد قوات الأمن الخاصة الفريق مفلح العتيبي جاهزية قوات الأمن الخاصة لتنفيذ توجيهات القيادة للمشاركة مع زملائهم بالجهات الأمنية للحفاظ على أمن وراحة ضيوف الرحمن.

رافق الوزير في الزيارة رئيس أمن الدولة عبدالعزيز الهويريني، ونائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداود، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة ورئاسة أمن الدولة.