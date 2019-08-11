حافلات الترددية تقل 1.3 مليون حاج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - منى

باشرت النقابة العامة للسيارات تنفيذ شركات ومؤسسات النقل مرحلة التروية والتصعيد لترددية حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا وحجاج جنوب شرق آسيا وحجاج إيران وحجاج أفريقيا غير العربية.

وأشرفت النقابة على نقل 756,121 حاجا من مشعر عرفات إلى مزدلفة باستخدام 2362 حافلة. وفي مرحلة نقل الحجاج من مزدلفة إلى منى أدت 1560 حافلة دورها في نقل 591,106 حجاج.

وتنظم النقابة نقل الحجاج عبر نظام الردين ونظام الرد الواحد، كما يوجد نظام النقل الترددي والنقل بالقطار داخل المشاعر المقدسة، حيث توزعت أنماط النقل بنسب معينة على مؤسسات الطوافة.