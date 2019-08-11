بيع 350 ألف تذكرة لقطار المشاعر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - منى

أنهت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المشرفة على قطار المشاعر بيع 350 ألف تذكرة على الحجاج بالمخيمات القريبة من محطات القطار بحسب التوزيع المعتمد من وزارة الحج والعمرة، حجاج الداخل، ودول الخليج العربي، ومؤسسة جنوب آسيا، وحجاج الدول العربية، وتركيا وأوروبا وأمريكا.

وأوضحت الهيئة أنها تواصل عملها لنقل حجاج بيت الله الحرام بالمشاعر لموسم حج العام الحالي، من أول أيام عيد الأضحى المبارك وطيلة أيام التشريق عبر 12 قطارا من محطاتها في كل من (عرفات 3 ومنى 1 ومنى 2 ومنى3» الجمرات») وحتى نهاية موسم حج العام الحالي.