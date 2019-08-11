1900 غسيل كلوي لضيوف الرحمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - منى أكدت وزارة الصحة أن مستشفياتها ومراكزها الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة تواصل تقديم الخدمات التخصصية النوعية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج هذا العام. وأوضحت أن عدد حجاج بيت الله الحرام الذين تلقوا الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية منذ اليوم الأول من ذي القعدة الماضي وحتى التاسع من ذي الحجة الحالي بلغ 363567 حاجا وحاجة، حيث أجريت 29 عملية قلب مفتوح، و685 قسطرة قلبية، فيما أجريت 1948 عملية غسيل كلوي، و103 عمليات مناظير، و532 عملية، بينما جرى دخول 2896 حاجا وحاجة إلى المستشفيات، وتسجيل 8 حالات ولادة.



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