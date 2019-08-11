السعودية | عملية عاجلة تنقذ حاجاً ألمانياً توقف قلبه قبيل يوم عرفة

شكرا لقرائتكم عملية عاجلة تنقذ حاجاً ألمانياً توقف قلبه قبيل يوم عرفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قامت وزارة الصحة ممثلة في مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة ضمن فريق طبي تكاملي من إنقاذ مريض ألماني في منتصف الستينات توقف قلبه قبيل يوم عرفة بساعات قليلة، وذلك نتيجة تسارع بطيني خطير في ضربات القلب كاد أن يودي بحياته.

وتم نقل المريض بشكل عاجل من المشاعر إلى المدينة الطبية وبعد عمل الفحوصات اللازمة بشكل عاجل أظهرت وجود ضعف شديد في عضلة القلب تسببت في تسارع بطيني شديد قد يؤدي للوفاة المفاجئة، وخشي المريض من فوات الحج عليه بسبب هذه الأزمة الطارئة خصوصاً بعد طمأنته بأنه سيتمكن من أداء حجه وتصعيده بقافلة المدينة الطبية بالفترة المسائية ابتهج وابتهل بالدعاء لعظيم الرعاية التي يتلقاها طبيا ومعنويا وتمكين مميز لإكمال نسكه.

وتم تجهيز المريض وإدخاله لغرفة العمليات حيث تم زرع له جهاز منظم ثلاثي في وقت قياسي لدعم وتحسين فعالية عضلة القلب وإزالة التسارعات الخطيرة وتماثل للشفاء وتم تجهيزه وتصعيده للوقوف بعرفة وهو بكامل قواه وإعادته للمدينة لإكمال علاجه.

وقدم الحاج الألماني عميق شكره وامتنانه لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على كافة الجهود الكبيرة المسخرة لضيوف بيت الله الحرام وعلى الرعاية الطبية المميزة والخدمات الجليلة المقدمة لحجاج بيت الله.