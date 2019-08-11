، بالصور .. "ضيافتك عندنا".. هنا مَرَّ 30 ألف حاج بكرم ضيافة أهل مكة ،

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اصطف عدد من الشباب المكي على بُعد 3 كم من المسجد الحرام، يدعون ضيوف الرحمن لاستضافتهم بقولهم: "أهلاً ومرحبًا بحجاج بيت الله الحرام.. ضيافتكم عندنا".
وفي هذه الضيافة تشاهد مجموعة كبيرة من الشباب يتجمعون في زاوية بحي الششة، وهو من أقدم الأحياء في مكة.. هذه الزاوية هي مقر ضيافة أهالي حي الششة لضيوف مكة من الحجاج.
"الخليج 365" التقت غازي الجابري، عمدة الحي القائم على هذه الضيافة الأهلية، الذي صرح قائلاً: "نحن في حي الششة نسعد بقدوم الحجاج، ونقدم لهم الضيافة المكية من قهوة وتمرّ وماء زمزم ومكسرات وطعام وشاي وكثير من الأكلات المكية القديمة". مضيفًا بأن تعاون كبار الحي وتجاره وشبابه وحتى فتياته أسهم في تقديم الضيافة لحجاج بيت الله الحرام.
وتابع الجابري بأن موقع الجلسة يقع في موقع متوسط من حي الششة وأمام حي العزيزية المؤدي إلى المسجد الحرام، وأن هناك ما يزيد على 30 ألف حاج، تمت استضافتهم حتى أول أيام عيد الأضحى المبارك.
كما التقت "الخليج 365" أحد شباب الحي، ويدعى عبدالرحمن الشهري، فقال: "تغمرنا السعادة باستقبال ضيوف البيت العتيق". مشيرًا إلى أن الاستعدادات تجري قبل وقت الحج منذ شهر ذي القعدة، بالإعداد والاجتماعات مع كبار رجال الحي، ووضع الخطة لكيفية الاستقبال، وإضفاء السعادة على ضيوف الحرمين.
فيما أشار الشاب أحمد العمري إلى أنه مسؤول عن تقديم القهوة العربية لزوار البيت العتيق، ومعه فريق يقدر بأربعة أشخاص، ومسؤوليتهم هي القهوة والتمر.
وعن انعكاس الأثر الطيب على الضيوف يقول العمري إن الأثر طيب للغاية "ويمكنك رصد هذا عبر السعادة التي تغمر وجوههم. هنا يرتاحون، ويسعدون، ويلتقون مع الأكلات المكية القديمة".
11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440 08:59 PM
"الششة" تقدِّم قهوة وتمرًا وماء زمزم ومكسرات وطعامًا وشايًا ومأكولات عدةبالصور .. "ضيافتك عندنا".. هنا مَرَّ 30 ألف حاج بكرم ضيافة أهل مكة
اصطف عدد من الشباب المكي على بُعد 3 كم من المسجد الحرام، يدعون ضيوف الرحمن لاستضافتهم بقولهم: "أهلاً ومرحبًا بحجاج بيت الله الحرام.. ضيافتكم عندنا".
وفي هذه الضيافة تشاهد مجموعة كبيرة من الشباب يتجمعون في زاوية بحي الششة، وهو من أقدم الأحياء في مكة.. هذه الزاوية هي مقر ضيافة أهالي حي الششة لضيوف مكة من الحجاج.
"الخليج 365" التقت غازي الجابري، عمدة الحي القائم على هذه الضيافة الأهلية، الذي صرح قائلاً: "نحن في حي الششة نسعد بقدوم الحجاج، ونقدم لهم الضيافة المكية من قهوة وتمرّ وماء زمزم ومكسرات وطعام وشاي وكثير من الأكلات المكية القديمة". مضيفًا بأن تعاون كبار الحي وتجاره وشبابه وحتى فتياته أسهم في تقديم الضيافة لحجاج بيت الله الحرام.
وتابع الجابري بأن موقع الجلسة يقع في موقع متوسط من حي الششة وأمام حي العزيزية المؤدي إلى المسجد الحرام، وأن هناك ما يزيد على 30 ألف حاج، تمت استضافتهم حتى أول أيام عيد الأضحى المبارك.
كما التقت "الخليج 365" أحد شباب الحي، ويدعى عبدالرحمن الشهري، فقال: "تغمرنا السعادة باستقبال ضيوف البيت العتيق". مشيرًا إلى أن الاستعدادات تجري قبل وقت الحج منذ شهر ذي القعدة، بالإعداد والاجتماعات مع كبار رجال الحي، ووضع الخطة لكيفية الاستقبال، وإضفاء السعادة على ضيوف الحرمين.
فيما أشار الشاب أحمد العمري إلى أنه مسؤول عن تقديم القهوة العربية لزوار البيت العتيق، ومعه فريق يقدر بأربعة أشخاص، ومسؤوليتهم هي القهوة والتمر.
وعن انعكاس الأثر الطيب على الضيوف يقول العمري إن الأثر طيب للغاية "ويمكنك رصد هذا عبر السعادة التي تغمر وجوههم. هنا يرتاحون، ويسعدون، ويلتقون مع الأكلات المكية القديمة".
، بالصور .. "ضيافتك عندنا".. هنا مَرَّ 30 ألف حاج بكرم ضيافة أهل مكة ،
المصدر : الخليج 365
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