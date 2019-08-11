- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
في وقت تغطي فيه الغيوم سماء مكة المكرمة، ولطفت فيه الغيوم أجواء مشعر منى رصدت "الخليج 365" صور الأطفال الباسمة والتي أضفت بريقًا وجمالاً على حج هذا العام 1440هـ .
وأوحت تلك الصور بأن البساطة واللطف من الأطفال ما هي إلا شفاء للقلوب فهي لا تتغير مع الطقس والأجواء، موضحين أن هذه الومضات تؤكد أن الأطفال أرواح حقيقية لا تتصنع الثبات والقوة الزائفة.
11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440 08:23 PM
أضفت جمالاً على الأجواء الماطرة التي تغطي سماء مكةشاهد بالصور.. الطفولة الباسمة تزين أجواء المشاعر المقدسة
في وقت تغطي فيه الغيوم سماء مكة المكرمة، ولطفت فيه الغيوم أجواء مشعر منى رصدت "الخليج 365" صور الأطفال الباسمة والتي أضفت بريقًا وجمالاً على حج هذا العام 1440هـ .
وأوحت تلك الصور بأن البساطة واللطف من الأطفال ما هي إلا شفاء للقلوب فهي لا تتغير مع الطقس والأجواء، موضحين أن هذه الومضات تؤكد أن الأطفال أرواح حقيقية لا تتصنع الثبات والقوة الزائفة.
، شاهد بالصور.. الطفولة الباسمة تزين أجواء المشاعر المقدسة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. الطفولة الباسمة تزين أجواء المشاعر المقدسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.