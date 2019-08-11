، مدير جوازات مطار جدة يعايد المسافرين بالهدايا والحلوى ،

محمد بن مسعود - الدمام - عايد مدير جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي العقيد سليمان اليوسف اليوم المسافرين عبر المطار وهنأهم بقدوم عيد الأضحى المبارك حيث وزع عليهم الهدايا التذكارية والحلوى وبطاقات التهنئة، بحضور عدد من ضباط وأفراد ومجندات ومتعاقدات جوازات المطار.

كما قام "اليوسف" بتهنئة جميع العاملين بالصالات في كلٍ من الصالة الجنوبية والصالة الشمالية في رسالة مفادها أننا نعمل جميعًا لخدمة المسافرين في كل الأوقات وجميع المناسبات ونعمل على تسهيل إجراءاتهم ومشاركتهم هذه المناسبة.

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