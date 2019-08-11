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محمد بن مسعود - الدمام - عايد مدير جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي العقيد سليمان اليوسف اليوم المسافرين عبر المطار وهنأهم بقدوم عيد الأضحى المبارك حيث وزع عليهم الهدايا التذكارية والحلوى وبطاقات التهنئة، بحضور عدد من ضباط وأفراد ومجندات ومتعاقدات جوازات المطار.
كما قام "اليوسف" بتهنئة جميع العاملين بالصالات في كلٍ من الصالة الجنوبية والصالة الشمالية في رسالة مفادها أننا نعمل جميعًا لخدمة المسافرين في كل الأوقات وجميع المناسبات ونعمل على تسهيل إجراءاتهم ومشاركتهم هذه المناسبة.
11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440 08:23 PMمدير جوازات مطار جدة يعايد المسافرين بالهدايا والحلوى
عايد مدير جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي العقيد سليمان اليوسف اليوم المسافرين عبر المطار وهنأهم بقدوم عيد الأضحى المبارك حيث وزع عليهم الهدايا التذكارية والحلوى وبطاقات التهنئة، بحضور عدد من ضباط وأفراد ومجندات ومتعاقدات جوازات المطار.
كما قام "اليوسف" بتهنئة جميع العاملين بالصالات في كلٍ من الصالة الجنوبية والصالة الشمالية في رسالة مفادها أننا نعمل جميعًا لخدمة المسافرين في كل الأوقات وجميع المناسبات ونعمل على تسهيل إجراءاتهم ومشاركتهم هذه المناسبة.
، مدير جوازات مطار جدة يعايد المسافرين بالهدايا والحلوى ،
المصدر : الخليج 365
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