، 600 عامل ومخازن أرضية وراء نظافة منشأة الجمرات.. و"الخليج 365" تتابع ،

محمد بن مسعود - الدمام - وفق خطط جهز لها المعنيون على الاهتمام بهذه البقعة من قبل

يتدفق نحوها الحجاج وتحشد فيها الطاقات ونظافتها حاضرة في الثانية، في مشعر الجمرات يتوافد ملايين الحجاج خلال أيام التشريق الثلاثة لتأدية أحد أركان الحج، ورغم هذه الكثافة البشرية إلا أنها تبقى محافظة على نظافتها وفق خطط كانت جهز لها المعنيون على الاهتمام بهذه البقعة.

"الخليج 365" من خلال جولة ميدانية وقفت، اليوم، على منشأة الجمرات، وسط تدفق الحجيج لرمي جمرة العقبة الكبرى، واطلعت على الخطط التشغيلية التي نفذتها الجهات المعنية، قبيل وأثناء الحج.

في مكان ملاصق لمنشأة الجمرات يقع مركز خدمات المنشأة التابع لأمانة العاصمة المقدسة، والذي تكمن مهامه، في المتابعة والإشراف على أعمال النظافة، وضمان تشغيل الإنارة والتركيب ومرامي النفايات بالبدروم قبل أوقات الذروة، لضمان سلامة مسارات دخول وخروج الحجاج إلى منشأة الجمرات بجميع الأدوار.

ويعمل على تنفيذ أعمال النظافة أكثر من 600 عامل نظافة و60 معدّة موزعين على الأدوار ضمن ورديات تضمن تنفيذ خطة أعمال النظافة على مدار الساعة يوم العيد وأيام التشريق حيث تتمحور أعمال النظافة في الكنس والتجميع والنقل لضمان إصحاح بيئي للحاج في المنشأة وما جاورها.

وتكون نقل النفايات في نظام متنقل يضمن نقلها من الأدوار إلى البدروم ومباشرةً داخل الضواغط المتحركة التي تنقلها إلى المخازن الأرضية المنتشرة حول المنشأة ويتم تجميعها هناك إلى نهاية الموسم وتنقل إلى المردم الرئيسي.