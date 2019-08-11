شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر مقرب يكشف حقيقة ”استشهاد” العميد مهران القباطي قائد اللواء الرابع حماية رئاسية بعدن.. ماذا حدث؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تضاربت الانباء الواردة من العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الاحد، حيث أعلنت بعض المصادر والصفحات الاعلامية المعروفة، عن استشهاد العميد مهران القباطي، قائد اللواء الثالث حماية رئاسية، في الواجهات التي اندلعت خلال الايام الماضية بعدن مع المليشيا التابعة للمجلس الانتقالي.

لكن مصادر مقربة أخرى نفت لـ"بويمن" صحة الخبر، مؤكدة أن العميد مهران حي يرزق ويتمتع بحالة جيدة، دون أن تحدد مكان تواجده حالياً..

و دارت في عدن اشتباكات بين قوات الحماية الرئاسية، التابعة للحكومة الشرعية، المدعومة من المجتمع الدولي، من جهة، وقوات "الحزام الأمني"، المدعومة إماراتيًا والموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، من جهة أخرى، استمرت اربعة ايام وانتهت بسيطرة مليشيا الانتقالي على كافة المعسكرات والمقار الحكومية