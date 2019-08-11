شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان مفاجي لـ”بن زايد” يكشف عن تراجع ”ابوظبي”.. وانتشار عسكري وشيك لقوات التحالف بعدن..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد التحالف العربي ان قوات التحالف هي من ستقوم بتأمين كافة المواقع التي ستنسحب منها ميلشيا الحزام الأمني الموالية للإمارات .

واشار مصدر مسئول في التحالف في تصريحات له قبل قليل أن عملية الانسحاب ستتم قبل انعقاد اجتماع الرياض الذي دعت اليه السعودية من جهة اخرى اعلن وزير الخارجية الإماراتي " عبدالله بن زايد " ان الإمارات شريك فاعل في التحالف العربي الى جانب السعودية .