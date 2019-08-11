شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق للواء محسن خصروف وهذا ما قاله عن الرئيس هادي بشأن أحداث عدن.. ومالذي يقصده؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق اليوم الأحد مدير دائرة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني المقال، على تداعيات أحداث العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.

وقصد محسن خصروف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الرئيس عبدربه منصور هادي. وقال في تغريدته "لو أن هادي بياع جغرافيا لما حصل ما حصل".وأضاف"هادي يشتري. ما يبيع...وبكبرياء ((دنبوعي)) يماني حميري خالص رغم الحجر الصحي....عافاه الله".