شكرا لقرائتكم خبر عن المغرد السعودي الشهير “مجتهد” يفجر مفاجأة مدوية ويكشف المخطط السري “لابن سلمان وابن زايد” الجديد في اليمن... تفاصيل سرية تنشر لاول مرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المغرد الشهير “مجتهد” أن ما حصل في عدن أمس السبت، وسيطرة القوات الانفصالية بقيادة هاني بن بريك رجل ابن زايد باليمن على المدينة وتنفيذ انقلاب كامل على الحكومة الشرعية، يؤكد على ما سبق ذكره حول أن ابن سلمان ينوي فعلا إعطاء الشمال للحوثيين.حسب زعمه.وأكد “مجتهد” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) حيث يتابعه أكثر من2 مليون شخص، إن الإمارات لم تنسحب إلا تهيئة لسيطرة عملائها على اليمن الجنوبي وحتى لا تتحمل مسؤولية الحدث.

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